إلى أرمينيا - منير المجيد

2021/10/24 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منير_المجيد السفر إلى يريڤ-;-ان من كوبنهاغن ليس بالأمر السهل مُطلقاً، لسبب بسيط هو إنعدام خط مُباشر إليها.



لهذا ظللتُ أبحث إلى أن وجدتُ أن «ايروفلوت» الروسية هي الأقصر زمنياً، بمدة تتجاوز قليلاً ثمانية ساعات.



هذا يعني أنني سأحطّ في موسكو أولاً، ومن ثمّة أغيّر الطائرة إلى العاصمة الأرمينية.كان هذا البلد الفتي على جدول الأماكن التي رغبتُ دوماً بزيارتها، جنباً إلى جنب مع نيوزيلندا وكندا.



ولهذا، بالتأكيد، ......





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