الزراعة تحذر من تراجع كبير لإنتاج الحنطة بسبب شحة المياه

2021/10/24 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذرت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، من تراجع كبير لانتاج الحنطة المحصول الستراتيجي في العراق بسبب الشحة المائية.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح متلفز صباح اليوم :”قد لا نصل الى […]

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