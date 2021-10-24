2021/10/24 | 13:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع - حسين عمار تواصل الفرق المشاركة في تصفيات دوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز بالكرة الطائرة منافساتها لخطف بطاقة الصعود الى مصاف الأندية الكبار.وقال ورئيس لجنة المسابقات ونائب رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة صبيح حنتوش ، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن" من ضمن المنهاج المقرر من الاتحاد العراقي للكرة الطائرة تمّت إقامة تصفيات أندية العراق للدرجة الأولى بمشاركة أكثر من خمسين فريق، تم توزيعهم بين أربع مناطق هي الشمالية والجنوبية والفرات الأوسط وبغداد".وأضاف حنتوش أن" تصفيات المنطقة الشمالية أسفرت عن تأهل فريقين وكذلك فريقان من الفرات الأوسط وحالياً تقام التصفيات الرباعية للمنطقة الجنوبية"، لافتاً، الى أن "من المحتمل تأهل فريقين في ضوء النتائج التي سيحصل عليها هذان الفريقان". وتابع حنتوش، أن" تصفيات محافظة بغداد فستقام مطلع الشهر المقبل وكذلك مباريات الأدوار النهائية "، مشيراً إلى أن" المباريات ستشهد تأهل فريقين للمشاركة في دوري الدرجة الممتازة الذي من المؤمل انطلاقه نهاية الشهر المقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملامح دوري الطائرة الممتاز تتضح باقتراب نهاية التصفيات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملامح دوري الطائرة الممتاز تتضح باقتراب نهاية التصفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).