العالم على موعد مع اقوى مواجهتين على الكرة الأرضية اليوم

2021/10/24 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ينتظر العالم بشغف كبير، اقوى مواجهتين على الكرة الأرضية، مساء اليوم الاحد.

المواجهة الأولى هي كاسيكو اسبانيا الذي يجمع بين الغريمين التقليديين، ريالد مدريد وبرشلونة، اما المواجهة الثانية فتجمع العدوين اللدودين ، عملاق إنكلترا مانشستر يونايتد وليفربول.

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