العثور على عبوات ناسفة وقنابر هاون في سامراء وكركوك

2021/10/24 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

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نفذت قوة من الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عمليات تفتيش في سامراء وكركوك، فيما عثرت على عبوات ناسفة وقنابر هاون.

وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة".

وأضافت ان " قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، نفذت مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة عملية تفتيش منطقة حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات سامراء تم خلالها العثور على 6 عبوات ناسفة قمعية،7 مساطر تفجير".

وأوضحت انه "وفي سياق ذاته نفذت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة عملية تفتيش في منطقتي العضيبية ، الشريفية بقضاء الحويجة بكركوك تم خلالها العثور على 5 قنابر هاون مختلفة الأنواع"، مبينة انه "تم رفع وإتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".

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