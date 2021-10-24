عمليات بغداد: اعتقال عصابة مختصة بسرقة السيارات

2021/10/24 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاحد، من اعتقال متهم بعد مداهمة وكر لعصابة سرقة السيارات والدراجات النارية شمالي شرق بغداد.

وقالت قيادة العمليات في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن " قوة من لواء المشاة (42) الفرقة الحادية عشرة، ومفرزة من مكتب مكافحة اجرام الزهور تمكنت وبناء على معلومات استخبارية من اعتقال متهم بالسرقة بعد مطاردة افراد عصابته، والاشتباك معهم".

وأضاف أن "المتهم اعترف بدوره على وكر عصابته، وعلى الفور داهمت القوة أعلاه الوكر وتم ضبط سلاح BKC، وبندقيتين كلاشنكوف، ورمانة هجومية كانت العصابة تنوي تفجيرها على القوة المداهمة، وثلاث مسدسات، و(25) دراجة نارية مسروقة، وعجلة نوع سمند مسروقة، في منطقة الشعب شمالي شرق بغداد"، مبيناً أنه "تم إحالة المتهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".

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