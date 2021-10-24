محافظ ديالى يوجه باعادة الدوام الرسمي لكافة الدوائر بنسبة 100 في المائة

2021/10/24 | 13:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / وجه محافظة ديالى مثنى التميمي باعادة الدوام الرسمي بنسبة 100% في جميع دوائر المحافظة .وقال التميمي في بيان مقتضب :"لمقتضيات المصلحة العامة وتحسن الموقف الوبائي قررنا اعادة الدوام لكافة الدوائر الرسمية في المحافظة بنسبة 100% .وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة في وقت سابق ان يكون الدوام الرسمي لكافة الوزارات بنسبة 50% بسبب ارتفاع في معدل الاصابات بفايروس كورونا /انتهى

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