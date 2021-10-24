2021/10/24 | 13:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت القوات الامنية القبض على عدد من المتهمين بقضايا الخطف والسرقة والتزوير في بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية : ان مفارز مكتب إجرام حي العامل في مديرية مكافحة إجرام بغداد القت القبض على متهم مطلوب بقضية خطف وفق أحكام المادة 421 من قانون العقوبات .واضاف : ان مفارز مكافحة الإجرام نفذت أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومنازل سكنية، ومحال تجارية، ودراجات نارية، ودراجات التك تك، ومتهمين آخرين بالتزوير، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة إجرام الاعظمية، والزهور، والشعب، وباب الشيخ، وبغداد الجديدة، والكرادة، والكرامة، والنهروان، والمنصور، والتاجي، والغزالية، والكاظمية، والصالحية، وابي غريب./انتهى3

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