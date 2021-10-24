2021/10/24 | 13:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري والوطني أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الأحد، القبض على متهم بحوزته عملة مزورة في المحافظة.وقالت الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “عناصر سيطرة العزير، جنوب المحافظة، بالاشتراك مع مفارز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسان..اعتقال متهم بحوزته 9700 دولار مزور المركز الخبري الوطني.

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