رئيس أركان الجيش يوجه باطلاق رواتب منتسب مقطوعة منذ أكثر من عامين

2021/10/24 | 13:43 - المصدر: وكالة ناس

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بعد لقائه بالسيد رئيس أركان الجيش..



اطلاق رواتب المقاتل علي مازن جواد

بتوجيه من السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، تم حل مشكلة المقاتل الجريح النائب عريف علي مازن جواد، والذي قابله امس السبت 23 تشرين الأول 2021، السيد رئيس الأركان ووجه بحل مشكلته المتعلقة بصرف رواتبه المقطوعة منذ أكثر من سنتين، حيث تم اليوم الموافقة على اطلاق راتبه اعتباراً من الشهر المقبل، جاء ذلك بجهود السادة مدير الافراد، ومدير الموازنة والبرامج، ومدير إدارة المراتب وبمتابعة إعلام الدفاع وإعلام رئاسة أركان الجيش.

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