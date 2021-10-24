رئيس وزراء إسرائيل بعد لقائه بوتين: الروس جيراننا من الشمال إلى حد ما

2021/10/24 | 13:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نافتالي بينيت، أن لقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان جيدا جدا واصفا الروس بأنهم "جيران" إسرائيل من الشمال في إشارة إلى هوجودهم القوي في سوريا

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