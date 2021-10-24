2021/10/24 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قتل وأصيب 6 أشخاص في نزاع عشائري داخلي مسلح محتدم شمالي محافظة البصرة.وذكر مصدر أمني ان “ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرين بجروح بمشاجرة مسلحة بين افراد من عشيرة واحدة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل واصابة 6 أشخاص بنزاع عشائري في البصرة المركز الخبري الوطني.

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