2021/10/24 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني قتل وأصيب 6 أشخاص في نزاع عشائري داخلي مسلح محتدم شمالي محافظة البصرة.
وذكر مصدر أمني ان “ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرين بجروح بمشاجرة مسلحة بين افراد من عشيرة واحدة في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة 6 أشخاص بنزاع عشائري في البصرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر مصدر أمني ان “ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرين بجروح بمشاجرة مسلحة بين افراد من عشيرة واحدة في […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل واصابة 6 أشخاص بنزاع عشائري في البصرة المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة 6 أشخاص بنزاع عشائري في البصرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل واصابة 6 أشخاص بنزاع عشائري في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).