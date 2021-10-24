فائق زيدان والمستشار الجديد لفريق التحقيق الدولي يبحثان التعاون بين المحاكم

2021/10/24 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان التعاون بين المحاكم مع المستشار الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة رئيس فريق التحقيق الدولي بخصوص جرائم داعش كريستان ريتشر.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ان زيدان، أستقبل المستشار الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس فريق التحقيق الدولي بخصوص جرائم داعش وبحثا التعاون بين المحاكم والفريق بما يعزز الجهود لمتابعة مصادر تمويل التنظيمات.

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