2021/10/24 | 13:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمين العام لمجلس الوزراء يوجه دعوة للشركات الإيطالية بشأن تطوير أور المركز الخبري الوطني.

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