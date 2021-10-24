2021/10/24 | 13:51 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الأحد 24 أكتوبر 2021 | 01:49 مساءً

| عدد القراءات : 1

القبض على متهم بحوزته عملة اجنبية مزورة في ميسان

القت شرطة ميسان القبض على متهم بحوزته عملة اجنبية مزورة .

وقالت مديرية الشرطة في بيان :" أن عناصر سيطرة العزير ، جنوبي المحافظة ، بالاشتراك مع مفارز الاجهزة الاستخباراتية ضمن قاطع المسؤولية ، القت القبض على متهم ، ضبطت بحوزته عملة مزورة قدرها (9700) دولار امريكي "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بحوزته عملة اجنبية مزورة في ميسان) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بحوزته عملة اجنبية مزورة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).