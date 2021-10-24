مبيعات السيارات الهجينة تتخطى العاملة بالديزل

2021/10/24 | 14:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية خصوصاً خلال عام واحد في إيطاليا والسويد والدنمارك والبرتغال والنمسا.

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