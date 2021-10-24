اعتقالات في الأعظمية والكرادة والمنصور والكاظمية وباب الشيخ

2021/10/24 | 14:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

شهدت العاصمة بغداد، الأحد، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة تضمنت الإطاحة بمطلوب بالمادة 4 إرهاب.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، 24 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب، بعد كمين محكم نصب له في منطقة السيدية".

وأضاف البيان، أنّ "المعتقل مطلوب لمكافحة إرهاب صلاح الدين، وتمت إحالته إلى الجهات ذات الاختصاص لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقه أصوليًا".

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال "مطلوب متهم بقضية خطف وفق أحكام المادة 421 من قانون العقوبات في منطقة حي العامل، وتنفيذ أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ودراجات نارية ودراجات التك تك".

وأشار البيان، إلى اعتقال "متهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة إجرام الاعظمية والزهور والشعب وباب الشيخ وبغداد الجديدة والكرادة والكرامة والنهروان والمنصور والتاجي والغزالية والكاظمية والصالحية وأبي غريب، تم توقيفهم وفق جملة مواد قانونية".

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