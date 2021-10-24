ليبيا.. فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نوفمبر

2021/10/24 | 14:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من شهر نوفمبر القادم.

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