2021/10/24 | 14:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير زيادة بأكثر من 35 ألف حالة ما يمثل تراجعا مقارنة مع إحصاءات الأيام الثلاثة الماضية.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا اليوم الأحد عن رصدها 35660 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 37678 إصابة أمس السبت و37141 إصابة الجمعة و36339 إصابة الخميس.ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (5279 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3297 حالة) ومقاطعة موسكو (3030) ومقاطعة سامارا (1093 حالة).وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 1072 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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