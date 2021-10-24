سوكوب يحذّر من الاستهانة بمنتخب المالديف ويركّز على النتائج

2021/10/24 | 14:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار يختتم منتخبنا الاولمبي مساء اليوم الأحد استعداداته لمواجهة منتخب المالديف التي ستقام في تمام الساعة (4:15) من مساء غد الاثنين، على ملعب المحرق، ضمن التصفيات الآسيوية للمجموعة الثالثة والمؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.وقال المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي سعد حافظ، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" الفريق باشر بتدريباته منذ وصوله يوم أمس الى البحرين واجرى الوحدة التدريبية الاولى بقيادة الملاكُ التدريبي بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب على ملعب نادي الشباب، الذي وجه بعدم الاستهانة بالخصم "، مضيفاً، أن" الاستعدادات جيدة والجميع على أتمَّ الجهوزية لخوض هذا اللقاء المهم".وأوضح حافظ، أن" المباراة الأولى في البطولات، دائما ما تكون صعبة ومضغوطة، بالاضافة الى عدم اكتمال صورة الخصم وقلة المعلومات عنه، إلا ان الجهاز الفني للمنتخب حصل على بعض المعلومات وتم عرضها على اللاعبين لايضاح معالم الفريق وكيفية التعامل معه".وبين حافظ ان" مباراة المالديف تعتبر بوابة المنافسة في البطولة وخطف نقاطها يعطي دفعة معنوية كبيرة لمنتخبنا "، مشيراً، الى أن " الهدف من المباراة هو تحقيق النتيجة أولاً وبعدها التفكير في الأداء ".

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