2021/10/24 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة عراقية تعلن وصول كتاب التمويل الخاص برواتب موظفيها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تعلن وصول كتاب التمويل الخاص برواتب موظفيها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تعلن وصول كتاب التمويل الخاص برواتب موظفيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).