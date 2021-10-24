بعد ارتفاع أسعار النفط.. تعرف على صادرات العراق النفطية

2021/10/24 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أفاد تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، بارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا لتصل بمعدل 239 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقريرها إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 4.901 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 584 ألف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.485 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 239 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ متوسط الصادرات فيها 188 الف برميل يوميا".

وأوضح التقرير ان "أكثر الاستيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.254 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 462 ألف برميل يوميا، تلتها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 319 ألف برميل يوميا، ثم كولومبيا وبكمية بلغت 211 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت معدلها 208 آلاف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 137 الف برميل يوميا، ومن ثم جاءت ترينداد توباغو التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 71 الف برميل يوميا"، مبينة ان "امريكا لم تستورد النفط الخام من دولة الاكوادور وروسيا خلال الاسبوع الماضي".

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