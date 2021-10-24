الغزي يلتقي باسكوينو تزامناً مع انتهاء عمله كسفير لإيطاليا في العراق

2021/10/24 | 14:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعرب الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الأحد، عن شكره وتقديره للسفير الإيطالي في بغداد برونو أنطونيو باسكوينو بمناسبة انتهاء مهام عمله في البلاد.

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وذكر المكتب الإعلامي للأمانة العامة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الأول 2021)، أن "الغزي، استقبل السفير الإيطالي لدى بغداد، برونو أنطونيو باسكوينو؛ لمناسبة انتهاء مهام عمله".

وبحسب البيان "قدم الأمين العام لمجلس الوزراء، شكره وتقديره إلى باسكوينو؛ لجهوده التي بذلها خلال فترة عمله في بغداد، من خلال مواقفه الإيجابية التي أسهمت في تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وروما، متمنياً له استلام موقع رفيع خلال المرحلة المقبلة".

ودعا الغزي "الشركات الإيطالية؛ لتقديم الدعم والمساهمة الفاعلة بمشروع تطوير مدينة أور الأثرية، التي تحظى باهتمام حكومي كبير، وقيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإشراف على المشروع، ولما لها من خصوصية لدى الجانب الإيطالي، فضلاً عن الخبرات التي تمتلكها في التعامل مع المواقع الأثرية".

من جهته، "عبر باسكوينو، عن سعادته لما آلت إليه الأوضاع الأمنية في العراق، وأنه أصبح من البلدان المستقرة أمنياً، وأن هنالك رغبة كبيرة من الدبلوماسيين الإيطاليين للعمل في العراق، مثنياً على دور الأمين العام لمجلس الوزراء، المتمثل بتقديم جميع أنواع الدعم والتنسيق العالِيَيْنِ للسفارة الإيطالية مع الجهات الرسمية".

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