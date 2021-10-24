"أخطر سلعة في العالم".. CNN تحقق في استيراد عشرات الملايين من القفازات الطبية القذرة والمستعملة إلى الولايات المتحدة

2021/10/24 | 14:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل تحقيق أجرته CNN إلى أن عشرات الملايين من القفازات الطبية المقلدة والمستعملة أعيدت تعبئتها لتبدو جديدة مرة أخرى وتم إرسالها إلى الولايات المتحدة، وفقًا لسجلات الاستيراد والموزعين الذين اشتروا القفازات.وتجري السلطات في الولايات المتحدة

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