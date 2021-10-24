انخفاض طفيف بمبيعات البنك المر

2021/10/24 | 14:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، من الدولار الامريكي، لتسجل قرابة 151 مليون دولار.

وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي اليوم الاحد، انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 3.23% لتصل إلى 150 مليوناً، و823 الف و703 دولارات، غطاها بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار عراقي لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 155 مليوناً و51 الف و898 دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 122 مليوناً و13 الفا و703 دولارات، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 28 مليوناً و810 ألاف دولار بشكل نقدي.

وقام 19 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 11 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و198 شركة توسط.

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