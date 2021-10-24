محافظة عراقية تقرر اعادة الدوام الرسمي في دوائرها بنسبة 100 في المائة

2021/10/24 | 14:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظة ديالى مثنى التميمي، الاحد باعادة الدوام الرسمي بنسبة 100% في جميع دوائر المحافظة .

وقال التميمي في بيان مقتضب تلقى NRTعربية نسخة منه اليوم(24 تشرين الاول 2021)انه،"لمقتضيات المصلحة العامة وتحسن الموقف الوبائي قررنا اعادة الدوام لكافة الدوائر الرسمية في المحافظة بنسبة 100% .

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة في وقت سابق ان يكون الدوام الرسمي لكافة الوزارات بنسبة 50% بسبب ارتفاع في معدل الاصابات بفايروس كورونا

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