الحكيم يحمل مفوضية الانتخابات والسلطة القضائية مسؤولية النظر بجدية للطعون المقدمة

2021/10/24 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

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أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم ضرورة تحمل مفوضية الانتخابات والسلطة القضائية مسؤولياتهم في النظر بجدية للطعون المقدمة من المرشحين والقوى السياسية

وخلال لقائه وزير الخارجية فؤاد حسين شدد الحكيم على ضرورة اتباع الطرق القانونية والسلمية من قبل الجميع في المطالبة بحقوقهم مبينا أن الجميع خاسر إذا ما ذهبت الأمور إلى الانسداد السياسي.ودعا الحكيم الجميع الى التنازل لصالح العراق وشعبه الذي ينتظر أن تسهم الإنتخابات في تغيير واقعه الخدمي والمعيشي.

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