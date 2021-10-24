معرفة توزيع البؤس - المنصور جعفر

2021/10/24 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر هدف هذا النص الإشارة إلى أهمية المعرفة المفصلة لملامح توزيع وسائل/ حقوق أو ضرورات المعيشة على كل فئة وطبقة من فئات وطبقات المجتمع، وعلى كل إقليم من أقاليم الدولة، وعلى رجاله ونساءه، وإوضاح بعض آراء الفئات المرتبطة بهذا التوزيع إزاء بعض القضايا العامة في مجالات المعيشة والاقتصاد والحكم والثقافة والشؤون الإجتماعية.



1- معيشة الشعب تحاكم النخب المسيطرة عليها: بالنسبة ......





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