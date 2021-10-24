2021/10/24 | 14:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zt7kZ4IJHlY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. الإعلان عن نتائج عمليات تنقيب جديدة عن الآثار في المحافظة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك.. الإعلان عن نتائج عمليات تنقيب جديدة عن الآثار في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).