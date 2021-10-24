"التحالف" ينشر صورا لـ4 زوارق حوثية مفخخة

2021/10/24 | 14:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف العسكري بقيادة السعودية، صوراً استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التي جرىي تدميرها، الأحد، بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانه شمال مدينة الحديدة في اليمن

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