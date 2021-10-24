2021/10/24 | 14:32 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف العسكري بقيادة السعودية، صوراً استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التي جرىي تدميرها، الأحد، بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانه شمال مدينة الحديدة في اليمن
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("التحالف" ينشر صورا لـ4 زوارق حوثية مفخخة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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