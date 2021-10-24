إقالة نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام وتكليف كريم حمادي بديلا عنه

2021/10/24 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الامناء في شبكة الاعلام

العراقي، الأحد، إقالة نبيل جاسم من

رئاسة الشبكة وتكليف الإعلامي كريم

حمادي بديلا عنه.

ونقلت وسائل اعلام مختلفة عن مصدر مطلع

قوله إن " مجلس الامناء بشبكة الإعلام

العرا

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