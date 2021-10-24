بالصور:العراقيون يصنعون شباك مرقد السيدة زينب عليها السلام

2021/10/24 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة العباسية المقدسة عن

وصولها لمراحل متقدمة بصناعة الشباك

الطاهر لمرقد السيدة زينب عليها السلام

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وقال رئيس قسم صناعة شبابيك الاضرحة

الشريفة وابوابها التابع للعتبة

العباسية المقدسة ناظم الغر

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