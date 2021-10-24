مصدر: اقالة نبيل جاسم من ادارة شبكة الإعلام العراقي بتهم فساد

2021/10/24 | 14:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثيرت حول جاسم تهم فساد بعقود تخص ثلاثة برامج تلفزيونية.

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