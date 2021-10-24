2021/10/24 | 14:33 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التخطيط تعلق على البيان المنسوب لبرنامج الغذاء العالمي: العراق ليس جائعا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/24 | 14:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التخطيط تعلق على البيان المنسوب لبرنامج الغذاء العالمي: العراق ليس جائعا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التخطيط تعلق على البيان المنسوب لبرنامج الغذاء العالمي: العراق ليس جائعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).