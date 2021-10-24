منتظر محمد : طموحنا صدارة المجموعة الثالثة

2021/10/24 | 14:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفَ لاعبُ منتخبنا الأولمبيّ لكرةِ القدم، منتظر محمد جبر، عن طموحاتِ زملائه اللاعبين قبل انطلاق التصفيات الآسيويّة المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً التي ستقامُ في أوزبكستان العام المقبل.

وقالَ لاعبُ منتخبنا الأولمبيّ، منتظر محمد جبر، في المؤتمر الصحفي لمباريات المجموعة الثالثة: طموحنا هو صدارة المجموعةِ الثالثة وضمان بطاقة التأهل المباشرةِ لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً، جميعُ المنتخبات لديها طموح الفوز والمنافسة، وهذا حقٌ مشروع للجميع.

وأضافَ كابتن منتخبنا الأولمبيّ: المهمُ هو أن ندخل كل مباراةٍ بحافز الفوز، ومباراةُ يوم غدٍ أمام المالديف مهمةٌ لتحقيقِ الفوز، ومن ثم التفكير في مباراتي أفغانستان والبحرين.

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