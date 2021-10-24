2021/10/24 | 14:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التخطيط ترد على برنامج الغذاء العالمي: العراق ليس جائعا » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 14:29

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