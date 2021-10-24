مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي يقيل نبيل جاسم ويكلف كريم حمادي

2021/10/24 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس الأمناء في شبكة الاعلام العراقي، اليوم الأحد، إقالة نبيل جاسم من رئاسة الشبكة وتكليف الإعلامي كريم حمادي بديلا عنه.وقال مصدر مطلع، لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس الامناء في شبكة الإعلام العراقي صوت على اقالة نبيل جاسم من رئاسة الشبكة".وأضاف المصدر، أن "المجلس قرر تكليف الإعلامي كريم حمادي برئاسة الشبكة لمدة ثلاثة اشهر".

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