اقالة نبيل جاسم من رئاسة شبكة الاعلام العراقي وتكليف كريم حمادي

2021/10/24 | 14:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / صوت مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي على اقالة رئيس الشبكة نبيل جاسم وتكليف الاعلامي كريم حمادي بمهام رئيس الشبكة لمدة ثلاثة اشهر ./ انتهى

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