اصطدام سفينتين في مدخل مضيق الدردنيل التركي

2021/10/24 | 14:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ وقع حادث تصادم بين سفينتين، اليوم الأحد، عند مدخل مضيق جناق قلعة (في مضيق الدردنيل)من اتجاه بحر مرمرة التركي، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.وذكرت مصادر أمنية أن الحادث وقع عند الساعة 06.10 صباحا بالتوقيت المحلي بين السفينة "بنيتامو" التي يبلغ طولها 299 مترا وترفع علم بنما وكانت قادمة من ميناء يوزهنو الأوكراني حاملة خام الحديد ووجهتها ميناء شنغهاي الصيني، وبين السفينة "بي سي فانيسا" التي يبلغ طولها 172 مترا وترفع علم باربادوس وكانت قادمة من ميناء فارنا البلغاري حاملة القمح وتقصد مصر.وأضافت أن المديرية العامة للسلامة الساحلية أرسلت قاطرات إنقاذ إلى الموقع فور تلقيها بلاغا من قبطاني السفينتين عن الحادث.وفي التحريات الأولية، أفادت فرق الإنقاذ أن السفينة "بي سي فانيسا" تعرضت لأضرار في مقدمتها، والسفينة "بنيتامو" تلقت أضرارا في المخزن رقم 4 من الجانب الأيسر، دون وقوع خسائر في الأرواح أو تلوث بيئي.ومن المرتقب أن تتواصل عملية فحص سلامة السفينتين في المنطقة، وإصدار تقرير نهائي عن الحادث وحالة السفينتين لاحقا ./انتهى

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