أنجيلنا جولي تكشف عن صورة من أهرامات الجيزة في مصر..ما سرها؟

2021/10/24 | 14:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نجمة هوليوود الأمريكية، أنجلينا جولي، لمتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عن صور حديثة من أهرامات الجيزة في مصر.

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