ستبقى شعلة الخامس والعشرين من أكتوبر وهاجة - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2021/10/24 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق ستبقى شعلة الخامس والعشرين من أكتوبروهاجة نستقبل هذه الأيام الذكرى السنوية الثانية لانتفاضة 25 أكتوبر 2019 والعراق يشهد نتائج وتبعات الانتخابات التي اجرتها القوى البرجوازية الاسلامية والقومية الفاسدة المتسلطة على رقاب الجماهير منذ اكثر من 18 عاما.القوى الحاكمة تلك، وبدعم مباشر من رعاتها الدوليين والإقليميين وبالأخص، أمريكا وايران، استطاعت ان تجري الانتخابات "المبكرة"، وذلك بعد ممارس ......





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