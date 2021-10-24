2021/10/24 | 14:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان غاضب من التخطيط.:”العراق ليس جائعاً” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان غاضب من التخطيط.:”العراق ليس جائعاً”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان غاضب من التخطيط.:”العراق ليس جائعاً”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).