بالوثيقة.. التربية توضح آلية إضافة قرار الـ10 درجات لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية

2021/10/24 | 15:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اوضحت وزارة التربية، آلية إضافة قرار الـ10 درجات لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية للعام الدراسي 2020 – 2021.

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