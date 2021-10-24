مجلس الأمناء ينهي تكليف نبيل جاسم من رئاسة الشبكة

2021/10/24 | 15:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أنهى مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي، اليوم الأحد، تكليف نبيل جاسم من رئاسة الشبكة.

كما صوت المجلس على تكليف الإعلامي كريم حمادي برئاسة الشبكة.

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