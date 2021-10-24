التربية توضح آلية إضافة قرار الـ10 درجات لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية (وثيقة)

2021/10/24 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أوضحت وزارة التربية، اليوم الاحد، آلية توزيع قرار الـ10 لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية للعام الدراسية 2020 - 2021 .

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "هيئة الرأي في الوزارة قررت إضافة (10) درجات لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية الممتحنين في "الدور الثاني" من (الخامس الابتدائي الى الصف الخامس الإعدادي) بفروعه كافة والمعاهد ، ومن ضمنها الصف السادس الابتدائي".

وأوضح "يتم إضافة الدرجات المتبقية من درجات القرار (للدور الأول) التي لم يستفد منها التلميذ أو الطالب من القرار السابق الى درجات القرار المضافة حالياً ، حيث يتم إضافة درجات القرار في حال الاستفادة منها وتَنقُل التلميذ أو الطالب من الرسوب الى النجاح".

وتابع "ينقل تلاميذ الصفوف الأربعة الأولى المنتظمين في الدوام الذين أدوا امتحانات نصف السنة من (الصف الأول الابتدائي الى الصف الرابع الابتدائي) ، الى صف أعلى من الصفوف التي داوموا فيها للعام الدراسي 2020 – 2021".

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