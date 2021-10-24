التربية توضح آلية اضافة 10 درجات لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية

2021/10/24 | 15:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة التربية آلية توزيع الـعشر درجات لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية للعام الدراسي 2020 - 2021 .وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان:" ان هيئة الرأي في الوزارة قررت إضافة (10) درجات لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية الممتحنين في "الدور الثاني" من (الخامس الابتدائي الى الصف الخامس الاعدادي) بفروعه كافة والمعاهد ، ومن ضمنها الصف السادس الابتدائي ، على ان تتم اضافة الدرجات المتبقية من درجات القرار (للدور الاول) التي لم يستفد منها التلميذ او الطالب من القرار السابق الى الدرجات المضافة حالياً ، حيث تتم اضافة درجات القرار في حال الاستفادة منها وتَنقُل التلميذ او الطالب من الرسوب الى النجاح".وبين انه " ينقل تلاميذ الصفوف الأربعة الأولى المنتظمين في الدوام الذين أدوا امتحانات نصف السنة من (الصف الأول الابتدائي الى الصف الرابع الابتدائي) ، الى صف أعلى من الصفوف التي داوموا فيها للعام الدراسي 2020 - 2021"./انتهى7

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