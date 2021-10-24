المدرب المساعد للكرخ: سنواجه الصناعة بدون لاعبي الاولمبي

2021/10/24 | 15:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد المدرب المساعد لفريق الكرخ احمد عبد الجبار :" ان ثلاثي المنتخب الاولمبي سيغيب عن مواجهة الصناعة يوم غد ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز ".وقال عبد الجبار للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان اثلاثة لاعبين سيغيبون عن الفريق في مباراة غد امام الصناعة لالتحاقهم بالمنتخب الاولمبي ، هم حسن عبد الكريم ومصطفى وليد ورافد طالب، وهم من الاسماء المؤثرة في لائحة الفريق".واضاف:" ان الفريق بات تحت الضغط بعد النتائج المتواضعة ، وسنكون مطالبين بالنقاط الثلاث حيث اهدرنا عددا من النقاط ، ونحن مطالبون بالتعويض مع الاندية التي لا تعبرنا بالمستوى الفني وكذلك الاندية المتأهلة من الدرجة الاولى ، وبالتالي فرصتنا سانحة للخروج من المباراة بالنقاط الثلاث".يشار الى ان الكرخ في رصيده نقطتان فقط من الجولات الخمس الماضية ويحتل المركز السابع عشر في لائحة الترتيب./انتهى

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