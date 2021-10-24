النزاهة تضبط حالات تلاعب ونقل ملكية أراض في ميسان.. تصل قيمتها إلى عشر مليارات

2021/10/24 | 15:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، ضبط حالات تلاعب ونقل ملكية أرض بصورة غير قانونية في محافظة ميسان.

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وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان صادر عن الهيئة تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الأول 2021)، إن "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكن من ضبط مسؤولي التدقيق والسجلات في الدائرة، إضافةً إلى اثنين من أعضاء لجنة الكشف، فيما صدرت أوامر قبض بحقِّ معاوني التسجيل العقاري وموظفين آخرين في الدائرة"، مبينة أن "المُتَّهمين قاموا بنقل ملكيَّة الأراضي الزراعية بصورة مخالفة للقانون، فضلاً عن إجراء كشوفات وهمية".

وأضافت الدائرة، أن "تلك الأعمال التي تمت دون موافقة الدوائر المختصة خلافاً للضوابط والتعليمات، أدت إلى تفتيت الأراضي الزراعية في المحافظة، والتي تصل أقيامها إلى عشرات مليارات الدنانير".

وأوضحت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط بالعملية، التي نفذت بناء على مذكرة قضائيَّة، وعرضها رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادّة 340 من قانون العقوبات".

وبينت، "من الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت في العاشر من آب الماضي عن تمكُّنها من ضبط 381 إضبارة تم إجراء التصرفات العقارية فيها بشكل مخالف للضوابط والتعليمات".

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