2021/10/24 | 15:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت دائرة الإعلام، والمعلومات في حكومة إقليم كردستان، الأحد، أن أكثر من مليون لتر من مادة البنزين ستصل إلى الإقليم لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الوقود.وذكرت الدائرة في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان تعلن وصول كميات من “البنزين” للإقليم المركز الخبري الوطني.

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