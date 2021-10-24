أوريستيا - ثلاثية أسخيلوس – ربات الغضب - محمد زكريا توفيق

2021/10/24 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق شخصيات المسرحية:أبولو، إله الشفاء والنبوءة والموسيقى والشعرهيرميز، إله المسافرين ورسول زيوسأوريستيس، ابن أجاممنون وكليتيمنستراأثينا، إلهة الحكمة والحرب، والسلام.روح كليتيمنسترا، زوجة أجاممنون الميتة 12من ربات الغضب، بنات الليلكورس، مواطنون من أثيناالمسرحية بأسلوب مبسط:أبولو: إني الوصي الدائم عليك يا أوريستيس، ولن أخيب رجاءك.



لقد كنت أول من شج ......





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